قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية النواب: كلمة الرئيس السيسي بالمولد النبوي تبعث الطمأنينة

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف جاءت لتعبر عن رؤية متكاملة للدولة المصرية في مواجهة التحديات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

واعتبرت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف لم تكن مجرد خطاب احتفالي، بل جاءت كوثيقة سياسية مهمة تحمل في طياتها رسائل طمأنة للشعب المصري، ودليلًا واضحًا على قوة الدولة في مواجهة التحديات.

وأكدت النائبة أن الخطاب عكس بجلاء حجم اليقظة الوطنية التي تتحلى بها القيادة السياسية تجاه ما يدور من أحداث إقليمية ودولية، وما يحاك لمصر من مخططات، مشيرة إلى أن الشعب المصري تلقى كلمات الرئيس بارتياح كبير، نظرًا لما حملته من مضامين تعزز الثقة وتثبت استقرار الوطن.

تعزيز الاستقرار المجتمعي

أوضحت هناء رزق الله أن مثل هذه الخطابات الرئاسية تساهم بشكل مباشر في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وبعث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ إن الأمن الداخلي لا يكتمل إلا بوجود ثقة متبادلة بين الشعب وقيادته. وأشارت إلى أن حديث الرئيس السيسي أكد على الجاهزية الكاملة للدولة في مواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، وهو ما يعكس أن مصر تسير بخطى مدروسة لحماية مكتسباتها الوطنية.

وأضافت أن الاستقرار الذي تنعم به مصر اليوم لم يأت من فراغ، بل نتيجة تضحيات جسيمة من الشعب والقوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن السياسات المتوازنة التي اتبعتها الدولة في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

وعي شعبي متجدد

وشددت النائبة على أن الرئيس في كلمته وضع المواطن في قلب المعادلة، مؤكدًا أن صلابة الشعب المصري هي الأساس الحقيقي للأمن والاستقرار كما أوضحت أن هذا التوجه يعزز فكرة الشراكة الوطنية، حيث لا يمكن لأي دولة أن تحقق التقدم والازدهار دون أن يكون شعبها شريكًا فاعلًا في صناعة المستقبل.

وأكدت أن الخطاب يعكس إيمان القيادة بأهمية رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين لمواجهة محاولات التضليل والشائعات التي تستهدف استقرار البلاد، لافتة إلى أن الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

دور المرأة في الوعي

وأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري إلى أن للمرأة المصرية دورًا كبيرًا في نقل هذه الرسائل وتعزيز الوعي داخل الأسرة والمجتمع، موضحة أن ما حملته كلمة الرئيس من معانٍ وطنية وقيم دينية يجب أن تُترجم إلى ممارسات يومية تحافظ على النسيج المجتمعي وتعزز قيم الولاء والانتماء.

وأكدت أن المرأة قادرة على أن تكون حلقة وصل فاعلة بين القيادة السياسية والشعب من خلال المشاركة في نشر الوعي السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يسهم في تحصين المجتمع من أية مخاطر فكرية أو إعلامية تهدد أمنه الداخلي.

مواجهة التحديات الراهنة

وقالت النائبة هناء رزق الله إن ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية ودولية يفرض علينا جميعًا، شعبًا وحكومة، أن نكون على قلب رجل واحد، مشيرة إلى أن التكاتف الوطني هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكتسبات الدولة وضمان أمنها واستقرارها.

وأضافت أن الدولة المصرية أظهرت في السنوات الأخيرة قدرة لافتة على إدارة الأزمات، سواء ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية العالمية أو التطورات السياسية في المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الخطابات تعزز الثقة وتدفع المواطنين نحو المزيد من الصبر والعمل الجاد.

التنمية المستدامة والشاملة

كما شددت النائبة على أن حديث الرئيس السيسي لم يقتصر على البعد الأمني فقط، بل امتد ليشمل أبعادًا تنموية واضحة، حيث أكد أن التنمية المستدامة والشاملة هي الطريق الأمثل لبناء وطن قوي قادر على مواجهة المتغيرات.

وأوضحت أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والزراعة، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تسعى لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويترجم عمليًا ما جاء في خطاب الرئيس.

دعوة للعمل المشترك

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع، سواء مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، من أجل ترجمة مضامين خطاب الرئيس إلى واقع ملموس. وأشارت إلى أن مصر قادرة على تجاوز الصعاب وتحقيق النمو الاقتصادي إذا استمر الشعب على وحدته وإصراره.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب الشعب الجمهوري النائبة هناء أنيس رزق الله لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب أمانة المرأة المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

المستشار رضا صقر

رئيس حزب الاتحاد يشارك في جلسة نقاشية لـ الوعي عن «الانتخابات وبناء الأحزاب»

مجلس الشيوخ

بعد اكتمال التشكيل البرلماني.. ماذا ينتظر مجلس الشيوخ في دور انعقاده الجديد؟

النائبة ميرفت الكسان

ميرفت ألكسان: إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي يبني جيلا مؤهلا للمستقبل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد