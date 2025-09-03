فيلم «ضي» يشارك في مهرجانات كبرى.. وبدر محمد يكشف كواليس التصوير |فيديو

تألّق الفنان الشاب بدر محمد في فيلم «ضي»، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما.
وقال بدر محمد، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد: "أجسّد شخصية شاب يسعى وراء حلمه ويواجه العديد من التحديات والصعوبات الكبيرة".
وأضاف: "فيلم «ضي» رائع؛ فقد شارك في العديد من المهرجانات ويناقش قضايا هامة ومتنوعة، وهو بالنسبة لي فرصة كبيرة ومهمة".
واختتم بدر محمد حديثه قائلاً: "أغنية الكينج محمد منير كانت إضافة قوية ومؤثرة للفيلم، وأنا سعيد بالتعاون مع كل فريق العمل، حيث سادت الكواليس أجواء من الإيجابية والتعاون".
