فيلم «ضي» يشارك في مهرجانات كبرى.. وبدر محمد يكشف كواليس التصوير |فيديو

تألّق الفنان الشاب بدر محمد في فيلم «ضي»، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما.

وقال بدر محمد، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد: "أجسّد شخصية شاب يسعى وراء حلمه ويواجه العديد من التحديات والصعوبات الكبيرة".

وأضاف: "فيلم «ضي» رائع؛ فقد شارك في العديد من المهرجانات ويناقش قضايا هامة ومتنوعة، وهو بالنسبة لي فرصة كبيرة ومهمة".

واختتم بدر محمد حديثه قائلاً: "أغنية الكينج محمد منير كانت إضافة قوية ومؤثرة للفيلم، وأنا سعيد بالتعاون مع كل فريق العمل، حيث سادت الكواليس أجواء من الإيجابية والتعاون".

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/OXq70p4o3w4?si=K3dWYB4QrauYwYbT