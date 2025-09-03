محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وذلك عقب صلاة المغرب من داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، بحضور العميد أركان حرب وائل محمد فتحي، والعقيد أحمد الكنيسي ممثل مكتب الأمن الوطني بالغربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والشيخ نوح العيسوي مدير مديرية الأوقاف بالغربية، والشيخ مجدي السعيد بدوي رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات مباركة من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لمدير مديرية الأوقاف تناول فيها السيرة العطرة للرسول ﷺ والدروس المستفادة من حياته، مشيراً إلى أن مولده الشريف كان ميلاداً للرحمة والهداية، وخُتمت الكلمة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وأهلها ويعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات.

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن احتفال هذا العام يكتسب مكانة استثنائية كونه يتزامن مع مرور ألف وخمسمائة عام على مولد النبي الكريم ﷺ، وهي مناسبة نادرة لا تتكرر إلا كل مائة عام، مما يستوجب استلهام القيم العظيمة التي جاء بها الرسول في كافة مناحي الحياة، من رحمة وتسامح واعتدال وعدل وإيثار، والعمل على ترسيخها كأساس لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام والمحبة.

وأضاف محافظ الغربية أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال الدولة بالمولد النبوي الشريف جاءت لتؤكد أن حب النبي الكريم يجب أن يُترجم إلى عمل وجهد وبناء، من خلال ترسيخ منظومة الأخلاق، وإكرام الطفولة ورعاية المرأة، والتمسك بالصدق والأمانة، والتصدي للتطرف، وتعزيز العلم والبحث والإبداع، مشدداً على أن محافظة الغربية تتحرك في هذا الاتجاه عبر الاهتمام ببناء الإنسان، ودعم المشروعات التنموية، ونشر ثقافة الوعي والوسطية بين المواطنين.

واختتم محافظ الغربية كلمته بتهنئة أبناء المحافظة والأمة الإسلامية بهذه الذكرى المباركة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق لوطننا الغالي المزيد من التقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختُتمت الفعاليات بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية عطرة في حب المصطفى ﷺ، وسط أجواء روحانية امتلأت بالسكينة والإيمان والابتهال إلى الله أن يحفظ مصر وأهلها.