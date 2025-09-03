شريف عامر: رسائل رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر باحتفالية المولد النبوي تحمل نفس المضمون

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، جاءت في سياق واحد واتجاه متقارب، معبّرة عن زوايا متعددة تصب في نفس الرسالة العامة.

احتفالية المولد النبوي

وأضاف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل سياسية مهمة، مرتبطة بما تشهده المنطقة وما يحيط بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس أعاد التأكيد على قضية الأخلاق والقيم، باعتبارها مسألة محورية يجب التوقف عندها دائمًا.

تجديد الخطاب الديني

وأشار شريف عامر، إلى أن كلمة الدكتور أسامة الأزهري لفتت الانتباه بما تضمنته من تركيز على تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وما يتعلق بالأخلاق والآداب والفضائل والذوق الرفيع وبناء النفس، مؤكدًا أن حديثه اتسم بالدقة والتنظيم من خلال نقاط محددة ومُعَدّة مسبقًا، حيث تناول قضية تجديد الخطاب الديني، مذكرًا بأن أبرز المجددين في التاريخ الإسلامي كانوا مصريين.

ولفت عامر، إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شدد في كلمته على أن الإسلام حرم قتل الأطفال بشكل قاطع، في الوقت الذي لجأت فيه أنظمة أخرى إلى التحريض على تجويع المدنيين في غزة، وهو ما يعكس الفرق بين القيم الإسلامية الراسخة والممارسات غير الإنسانية التي يشهدها العالم.