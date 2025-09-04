قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والبحرين.. توحيد الرؤى وتنسيق كامل بشأن غزة وأمن المنطقة

أ ش أ

 أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، دعم مملكة البحرين وتقديرها للجهود والمبادرات الدبلوماسية المصرية الداعية إلى تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية؛ وفي مقدمتها وقف الحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إلى جانب متابعة الخطة العربية والإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة.

كما أكد وزير الخارجية البحريني دعم المملكة لجهود ومبادرات مصر من أجل الدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل والدائم؛ اتساقًا مع مبادرات المملكة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتطلعها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027 إلى تعزيز الأمن القومي العربي وترسيخ التعايش السلمي والأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

دفعة جديدة لمسيرة الشراكة الأخوية التاريخية

وأشاد وزير الخارجية البحريني، بالزيارة الرسمية التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، باعتبارها دفعة جديدة لمسيرة الشراكة الأخوية التاريخية والاستراتيجية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه بحفاوة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لولي العهد رئيس الوزراء والوفد المرافق في قصر الاتحادية، وما تميز به اللقاء من حميمية وصدق مشاعر؛ عكست ما يكنه السيد رئيس الجمهورية لمملكة البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، من محبة وتقدير.

روابط متينة وتعاون وثيق

كما أشاد بما تخلل اللقاء من مباحثات أخوية بنّاءة عكست ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من روابط متينة وتعاون وثيق، في ظل رعاية واهتمام الملك وأخيه الرئيس السيسي؛ بكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمّن النتائج الإيجابية للمباحثات الرسمية الموسعة التي أجراها ولي العهد رئيس الوزراء مع الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسئولين في الحكومة المصرية، والتي أكدت حرص قيادتي وحكومتي البلدين على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتطابق الرؤى الدبلوماسية إزاء القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، في إطار الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ونوّه الوزير البحريني بتتويج الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم مسارات التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات متعددة تشمل: تشجيع المشروعات الاستثمارية، والتنمية المستدامة، والتعاون الجمركي، والسياحة، والعمل والموارد البشرية، والتخطيط العمراني والحضري، والشباب والرياضة، والتأمينات الاجتماعية، والشئون الاجتماعية، والتعاون الاستراتيجي في تنظيم المعارض والأسواق المشتركة، وتعزيز العلاقات الاستثمارية، والآثار والمتاحف، وحماية المنافسة، وصناعة الألمنيوم، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة.

واختتم وزير الخارجية البحريني بالتأكيد على أن ما حظي به ولي العهد رئيس الوزراء البحريني من حفاوة استقبال رسمي وترتيبات دبلوماسية متميزة خلال زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ عكس المكانة الرفيعة والتقدير الكبير له من القيادة المصرية، ومثل تجسيدا حقيقيا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين، وما يميزها من حرص متواصل على الارتقاء بها إلى مستويات أرحب من التعاون والتكامل، نحو شراكة استراتيجية وتنموية شاملة، تُعد أنموذجًا يُحتذى به في التضامن والعمل العربي المشترك، والتمسك بالقيم والثوابت الراسخة للأمن والسلام والازدهار لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم.

وزير الخارجية البحريني البحرين المبادرات الدبلوماسية المصرية تسوية النزاعات الإقليمية قطاع غزة المساعدات الإنسانية

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

