رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تجربة ودية.. منتخب الشباب يتعادل مع الجبلين السعودي 3-3

منتخب الشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب
رباب الهواري

تعادل منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم مع الفريق الأول بنادي الجبلين السعودي 3-3 اليوم بملعب المشروع الوطني المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر ضمن استعداداته لكأس العالم للشباب فى تشيلي من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل .
 

أحرز ثلاثية احفاد الفراعنة  محمد حامد هدفين ومحمد السيد هدف  . .جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية خاصة فى الشوط الثاني  ؛ بينما سيطر المنتخب على معظم فتراتها فى الشوط الأول أداء ونتيجة. 
لعب المنتخب المباراة بتشكيل ضم : عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومهاب سامي ومعتز محمد واحمد عابدين ويوستنجي فى خط الظهر وسفاجا ومحمد السيد وكاباكا فى خط الوسط ومحمد عبد الله ومحمد حامد وعمرو بيبو فى الهجوم وشارك احمد نائل  بدلا من معتز محمد ومؤمن شريف بدلا من مهاب سامي وعمر خضر بدلا من بيبو ووهب بدلا من عبد المنعم واحمد سمير بدلا محمد عبد الله وادهم كريم بدلا من محمد السيد واحمد وحيد بدلا من سفاجا .
واعتبر الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب أن المباراة احتكاك قوي ومفيد للفراعنة قبل المونديال خاصة وأنها أمام فريق قوي كما أنها فرصة جيدة جدا للاطمئنان على مستوي اللاعبين .

منتخب الشباب كأس العالم للشباب منتخب مصر اخبار منتخب مصر

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

النبي محمد

هل احتفل الصحابة بالمولد النبوي بعد موت النبي؟.. الإفتاء ترد

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

خالد الجندي: السنة النبوية وحي من الله لرسوله الكريم

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

