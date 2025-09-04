تجربة ودية.. منتخب الشباب يتعادل مع الجبلين السعودي 3-3

تعادل منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم مع الفريق الأول بنادي الجبلين السعودي 3-3 اليوم بملعب المشروع الوطني المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر ضمن استعداداته لكأس العالم للشباب فى تشيلي من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل .



أحرز ثلاثية احفاد الفراعنة محمد حامد هدفين ومحمد السيد هدف . .جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية خاصة فى الشوط الثاني ؛ بينما سيطر المنتخب على معظم فتراتها فى الشوط الأول أداء ونتيجة.

لعب المنتخب المباراة بتشكيل ضم : عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومهاب سامي ومعتز محمد واحمد عابدين ويوستنجي فى خط الظهر وسفاجا ومحمد السيد وكاباكا فى خط الوسط ومحمد عبد الله ومحمد حامد وعمرو بيبو فى الهجوم وشارك احمد نائل بدلا من معتز محمد ومؤمن شريف بدلا من مهاب سامي وعمر خضر بدلا من بيبو ووهب بدلا من عبد المنعم واحمد سمير بدلا محمد عبد الله وادهم كريم بدلا من محمد السيد واحمد وحيد بدلا من سفاجا .

واعتبر الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب أن المباراة احتكاك قوي ومفيد للفراعنة قبل المونديال خاصة وأنها أمام فريق قوي كما أنها فرصة جيدة جدا للاطمئنان على مستوي اللاعبين .