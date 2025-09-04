أحمد أبو مسلم: محمد هاني "أحسن الوحشين" في الظهير الأيمن.. وكوكا لا يستحق الانضمام للمنتخب

تحدَثَ أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق عن اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لقائمة اللاعبين استعداداً لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي ، غداً الجمعة 5 سبتمبر 2025 ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، ثم يحل ضيفاً على بوركينا فاسو ، الثلاثاء 9 من الشهر ذاته في الجولة الثامنة.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:



علامة استفهام حول انضمام أحمد نبيل كوكا إلى قائمة المنتخب الوطني ، خاصةً أن اللاعب بعيد كل البعد عن مستواه المعهود في المباريات الأخيرة للأهلي ببطولة الدوري الممتاز ، كما أنه لا يشارك بصفة مستمرة.

وأضاف: اختيار محمد هاني ضمن قائمة المنتخب الوطني في مركز الظهير الأيمن ، أمر طبيعي ، فهو أفضل اللاعبين في هذا المركز ، على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها باستمرار إلا أنه "أحسن الوحشين"، ولا يوجد أفضل منه لشغل الجبهة اليمنى للفراعنة.