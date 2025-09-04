قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة
17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال
غدا| آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر
الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2750 طن مساعدات غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ30 إلى غزة
الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
دعاء المولد النبوي الشريف .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و 210 أدعية تحقق الأمنيات
ليدي جاجا تؤجل حفلها في ميامي قبل دقائق من انطلاقه بسبب إجهاد صوتي
مصر تستهدف 17 مليار دولار إيرادات سياحية بنهاية العام.. تفاصيل
برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب
متاح الآن.. رابط مباشر للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تصريح مؤقت لتشغيل المحلات غير المرخصة برسم تأمين نصف مليون جنيه

المحلات
المحلات
معتز الخصوصي

يهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

مهلة 6 أشهر

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونص قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ونص قانون المحال العامة على أنه يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات الـ"مينيمم تشارج" لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفًق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.

كما نص القانون على أنه تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.

المحلات غير المرخصة قانون المحال العامة وزير التنمية المحلية المحال العامة المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

ترشيحاتنا

منتخب السعودية

منتخب السعودية يواجه مقدونيا الشمالية وديا.. اليوم

شوبير

شوبير يكشف مصير الجهاز الفني المؤقت للأهلي حال التعاقد مع مدير فني أجنبي

محمد صلاح

محمد صلاح يخوض مرانا قويا مع المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا| صور

بالصور

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي

فيديو

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد