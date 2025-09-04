ارتفاع معدل البطالة في سويسرا إلى 8ر2% خلال شهر أغسطس الماضي

شهد سوق العمل السويسري تدهورا طفيفا خلال الشهر الماضي، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 3000 شخص (بزيادة قدرها 3ر2%) على أساس شهري ليصل إلى 105ر132 شخص وارتفع معدل البطالة إلى 8ر2%.



وأعلنت أمانة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا (سيكو) في تقريرها الدوري عن الوضع - حسبما ذكر راديو "إل إف إم" الإخباري السويسري اليوم /الخميس/ - أن هذا المعدل، بعد تعديله وفقا للتغيرات الموسمية، ظل ثابتا عند 9ر2%.



وأثر ارتفاع معدل البطالة بشكل خاص على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما؛ حيث ارتفع عددهم بمقدار 2186 شخصا، أي بنسبة 19%، ليصل إجمالي عددهم إلى 13 ألفا و682 شخصا وارتفع معدل البطالة لهذه الفئة العمرية بنحو خمسين نقطة أساس ليصل الآن إلى 2ر3%.



واقتصرت الزيادة في عدد كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما على 208 أشخاص، أي بزيادة قدرها 6ر0%، ليصل عددهم إلى 35 ألفا و848 شخصا وارتفع معدل البطالة بنحو عشر نقاط أساس ليصل إلى 5ر2%.



وعلى عكس عدد العاطلين عن العمل، انخفض عدد الباحثين عن عمل بمقدار 351 شخصا، ليصل إلى 209 الفا و090 شخصا في شهر أغسطس الماضي. ومع ذلك، بعد التعديل الموسمي، ارتفع العدد بمقدار 325 شخصا.



وأفاد خبراء الاقتصاد الفيدراليون في سويسرا أنه في شهر يونيو الماضي، وهي آخر فترة تتوفر لديهم بيانات قابلة للاستخدام عنها، استنفد 519ر2 شخصا استحقاقاتهم من إعانات البطالة، أي أقل بـ 532 شخصا عن شهر مايو الماضي.



يذكر أن أمانة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا (SECO) هي مركز الخبرة في الحكومة الفيدرالية السويسرية لقضايا السياسة الاقتصادية وسوق العمل، وهي مسئولة عن دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل لائقة، من خلال تنظيم السياسات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي الدولي.