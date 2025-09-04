الزمالك يعود للتدريبات.. والمدرب البلجيكي يشدد على الانضباط

أخطر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأجانب بضرورة العودة إلى القاهرة في الموعد المحدد، والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا، الجمعة، عقب راحة استمرت عدة أيام بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تتزامن مع مباريات منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

وأكد فيريرا أهمية الانضباط والالتزام من جميع اللاعبين، وبشكل خاص المحترفين الأجانب، مشددًا على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تهاون أو تأخير، في ظل ارتباط الفريق بمواجهات قوية في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة صدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني البلجيكي إلى القاهرة مساء اليوم، الخميس، بعد حصوله على إجازة قصيرة، للعودة إلى التدريبات استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 13 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.