صلاح ومرموش خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس الماضي.

وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومواطنه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

هوجو إيكتيكي (ليفربول) - دومينيك سوبوسلاي (ليفربول) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - جاك جريليش (إيفرتون) - إيفرتون جويهي (كريستال بارس) - ريكاردو كالافيوري (آرسنال) - جواو بيدرو (تشيلسي) - أنطوان سيمينيو (بورنموث).

يذكر أن محمد صلاح تٌوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (2024-2025)، من رابطة البريميرليج.