نيس يعلن قائمته للدوري الأوروبي.. استمرار غياب محمد عبد المنعم

أعلن نادي نيس الفرنسي قائمته الرسمية المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025/2026.

وشهدت القائمة غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرّض لها في أواخر أبريل الماضي.

ويُعد غياب عبد المنعم مؤشرًا على أن عودته إلى الملاعب قد تحتاج مزيدًا من الوقت، رغم مواصلته تنفيذ البرنامج التأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

وأكد نادي نيس أن قائمته قابلة للتعديل في حال التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، ما يفتح الباب أمام عبد المنعم وبقية المصابين للعودة والمشاركة لاحقًا، حال استكمال شفائهم واستعادتهم للجاهزية.

مواجهات نيس في دور المجموعات:

روما (إيطاليا) – على ملعب نيس

بورتو (البرتغال) – خارج الأرض

سبورتنج براجا (البرتغال) – داخل الأرض

فنربخشة (تركيا) – خارج الأرض

فرايبورج (ألمانيا) – على ملعب نيس

لودوجريتس (بلغاريا) – خارج الأرض

جو أهيد إيجلز (هولندا) – داخل الأرض

🛫 سيلتا فيجو (إسبانيا) – خارج الأرض

ويأمل نيس في تقديم نسخة قوية على الصعيد الأوروبي هذا الموسم، في ظل المجموعة القوية التي وقع فيها والتي تضم عدة فرق بارزة.