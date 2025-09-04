صبري عبد المنعم يتصدر التريند بعد تصريحاته مع صدى البلد.. خاص

تصدر الفنان القدير صبري عبد المنعم تريند مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بعد تصريحاته مع موقع صدي البلد الإخباري.



طمأن الفنان صبري عبد المنعم الجمهور علي حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية.

قال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري “لم أعتزل الفن سأعود قريباً للفن باذن الله، أنا أعشق الفن”.

وأضاف صبري عبد المنعم: “أنا الحمد لله بحالة صحية جيدة وأجريت بعض الفحوصات في المستشفى متواجد في المنزل، أنا الحمد لله أفضل من الأول، هرجع الفن قريباً بإذن الله ساعود بعد انتهاء فصل الصيف باذن الله، أنا حاليا في فتره اجازة فقط و راحة”.

واختتم صبري عبد المنعم، أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي و لم تتأخر النقابة في أي شي، مؤكدا أن حالته الصحية الحمد لله مستقرة و أنه بخير ، موجها الشكر للفنان محمود حميدة ، و الفنان عيد أبو الحمد و كل الزملاء من الذين زاروه و توصوا معه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما فيلم في عز الظهر و الذي يعرض حالياً في السينمات