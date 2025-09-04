قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
فن وثقافة

صبري عبد المنعم يتصدر التريند بعد تصريحاته مع صدى البلد.. خاص

أوركيد سامي

تصدر الفنان القدير صبري عبد المنعم تريند مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بعد تصريحاته مع  موقع صدي البلد الإخباري.


طمأن الفنان صبري عبد المنعم الجمهور علي حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية.

قال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري “لم أعتزل الفن سأعود قريباً للفن باذن الله، أنا أعشق الفن”.

وأضاف صبري عبد المنعم: “أنا الحمد لله بحالة صحية جيدة وأجريت بعض الفحوصات  في المستشفى   متواجد في المنزل، أنا الحمد لله أفضل من الأول، هرجع الفن قريباً بإذن الله ساعود بعد انتهاء فصل الصيف باذن الله، أنا حاليا في فتره اجازة فقط و راحة”.

واختتم صبري عبد المنعم، أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي و لم تتأخر النقابة في أي شي، مؤكدا أن حالته الصحية الحمد لله مستقرة و أنه بخير ، موجها الشكر للفنان محمود حميدة ،  و الفنان عيد أبو الحمد و كل الزملاء من الذين زاروه و توصوا معه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما  فيلم في عز الظهر و الذي يعرض حالياً في السينمات

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

خالد الجندي: السنة النبوية وحي من الله لرسوله الكريم

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

فيديو

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

