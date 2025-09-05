قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
ترامب يتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا ويكشف عن محادثة مرتقبة مع بوتين
إصابة 7 أشخاص في حريق داخل مطعم شهير بالدقهلية
وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص في زيارة ثنائية
السفارة الروسية في لندن تندد بالعقوبات البريطانية وتصفها بـ"غير القانونية"
سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025
شبورة كثيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم
من هم لصوص الصلاة؟.. تعرف عليهم واحذرهم
حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان تتجاوز 2200 قتيل وجهود الإنقاذ تواجه تحديات جسيمة
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من هم لصوص الصلاة؟.. تعرف عليهم واحذرهم

من هم لصوص الصلاة
من هم لصوص الصلاة
شيماء جمال

كشف الشيخ عبد الهادي سعيد، عضو بمجمع البحوث الإسلامية، عن أن هناك لصوصا يتربصون بعبادة الإنسان مشددا على أن أخطر هؤلاء اللصوص من يتربصون بصلاته.

وأوضح خلال فيديو نشره مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك فى وقت سابق  أن اللص الأول: أن يسرق الإنسان نفسه بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها.

ولفت الى أنه لابد أن يكون الإنسان مطمئنا فى صلاته خاشع القلب هادئ النفس، حتى أن هناك من الفقهاء من جعل الاطمئنان في أفعال الصلاة ركنا من أركانها وبدونه بطلت الصلاة.

وقال ينبغى على المسلم أن يهدأ في الصلاة فإذا ما هدأ قلبه وخشع هدأت جوارحه وخشعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها.

أما اللص الثانى الذى يتربص للإنسان في صلاته فهو "الالتفات"، وقد سألت السيدة عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فأخبرها النبي أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.


واعلم ان الله تبارك وتعالى مقبل عليك وناظر إليك ما دمت تنظر إليه سبحانه وحده، فإذا تحول بصرك ونظرك لغير الله يعرض الله عنك ويقول لك يا عبدي هل هناك خير منى فتنظر إليه وتحول نظرك عني، فيلزمنا أن نخشع في الصلاة وألا ننظر فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى.

حركات تبطل الصلاة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك حركات ليست من جنس الصلاة إذا فعلها الإنسان بكثرة تبطل صلاته، إذا فعلها دون مصلحة للصلاة.


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الإنسان مطلوب منه أن يكون في قمة التركيز والخشوع في الصلاة، وأن لا يتحرك حركات تجعله مثل الشخص الذي لا يصلي".


وأضاف أن بعض العلماء قالوا من الممكن إن الصلاة تبطل بثلاث حركات متواليات، ومنها من قال تبطل بحركات تجعل المصلي لو نظر إليه شخص آخر، ظن أنه لا يصلي، وإذا كان هذا الاهتزاز متلازما مع الشخص المصلي، ولا يقدر على التحكم في هذا فتكون صلاته صحيحة.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيف يعرف الإنسان إن ما يمر به من مصيبة ابتلاء أم عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟.


وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الانسان فى الحياة يدور بين قضاء الله وقدره، لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه".


وأضاف أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الأيمان، مضيفا: "عند الابتلاء أو المرض ارضَ بقضاء الله وقدره".

لصوص الصلاة أخطر أنواع اللصوص الصلاة الخشوع فى الصلاة حركات تبطل الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

تغيير اسم مطار برج العرب

رسميا .. إعلان تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

ترشيحاتنا

عقب فوزهم بجائزة التميز الحكومي رئيس جامعة بورسعيد الإنجاز ثمرة عمل جماعي وإصرار على الريادة

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ الكليات الفائزة بجائزة التميز الحكومي الداخلي

السكر للصناعات تتصدر عمومي شاطئية اليد في الاسبوع الاول

غدا.. حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 58 في بورسعيد

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يؤكد أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي ويشيد بمبادرات وبرامج المجلس القومي للمرأة

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد