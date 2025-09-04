قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مستقبل وطن يقدم هدية الرئيس لأهالي البحر الأحمر بمناسبة المولد النبوي | صور

العمل الجماهيري بمستقبل وطن تقدم "هدية الرئيس" للمواطنين بالبحر الأحمر بمناسبة المولد النبوي
العمل الجماهيري بمستقبل وطن تقدم "هدية الرئيس" للمواطنين بالبحر الأحمر بمناسبة المولد النبوي
عبد الرحمن سرحان

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بالبحر الأحمر، بقيادة جمال الخضري، فعالية كبرى احتفاء واحتفالا بالمولد النبوي الشريف ، اليوم، الخميس.

وشملت الفعالية تقديم هدية الرئيس، للمواطنين بالمحافظة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقامت أمانة العمل الجماهيري، بتوزيع حلوى المولد واللحوم والسلع الأساسية.

وقال جمال الخضري، أمين أمانة العمل الجماهيري، بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، إن الأمانة تحرص على التواجد الدائم بين المواطنين، والحضور الدائم والمستمر في المناسبات والأعياد الرسمية والدينية، وفقا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام، نائب رئيس الحزب.

وأكد الخضري، أن التواجد بين المواطنين من صميم العمل الحزبي وحرص حزب مستقبل وطن على تلبية متطلبات المواطنين، لتحسين جودة الحياة لديهم، والعمل جمبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة فى توفير حياة كريمة لكل المواطنين، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر بالقول: نسعى دائما لخدمة الناس، وكسب ثقتهم، والدفع قدما بتحسين أحوالهم، ومستقبل وطن حزب الناس ومن الناس، ولن نعمل سوى ما يفيدهم ويرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم.

حزب مستقبل وطن البحر الأحمر المولد النبوي الشريف أمانة العمل الجماهيري الأعياد الرسمية والدينية

