أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
فن وثقافة

من الروضة الشريفة.. هنيدي يحتفل بالمولد النبوي الشريف

ميرنا محمود

حرص النجم محمد هنيدى علي تهنئة الأمة الإسلامية بالمولد النبوى الشريف بصورة من المدينه المنورة.

ونشر هنيدي صورة لة من الروضة الشريفة ومن أمام قبر الرسول عبر حسابه على إنستجرام،وعلق  كاتبا: "كل عام وأنتم بخير، وصلوا على الحبيب المصطفى".

وينتظر عدد كبير من المسلمين يوم المولد النبوي الشريف من أجل الاحتفال باليوم الذي وُلد فيه خير الأنام إما بالعبادات أو تقديم الأعمال الصالحة، ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها الناس إلى ربهم بمناسبة يوم المولد النبوي العطرة، هي الصلاة على النبي لذا جمعنا لكم في السطور التالية أفضل صيغ الصلاة على النبي، فهي عبادة مأمورون بها وذلك في قول الله تعالى "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

أفضل صيغ الصلاة على النبي
ومن أفضل ما يلجأ إليه المسلم في يوم المولد النبوي هو ترديد صيغ الصلاة على النبي التي أمرنا بها الشرع الشريف، وأعظمها هي الصيغة التي يقولها المسلم في صلاته، وهي الصيغة الإبراهيمية والتي تكون على النحو التالي: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

وكان الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء، قال إن الصلاة على النبي باستخدام الصلاة الإبراهيمية هو أفضل من الصلاة عليه بالصيغة العادية، لأن الصيغة الإبراهيمية أطول وألفاظها أكثر، لهذا فهي محبذة أكثر من غيرها من صيغ الصلاة على النبي وثوابها أكبر عند الله عز وجل.

المولد النبوي مناسبه مولد النبوي الشريف محمد هنيدي هنيدي

