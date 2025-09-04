إصابة 3 أطفـ.ال بحادث دهس سيارة لحشد في برلين



أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بإصابة ثلاثة أطفال بجروح طفيفة في حادث دهس سيارة لحشد في برلين.

وفي وقت سابق ؛شهدت مدينة باساو الواقعة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، حادث دهس مروع حيث قاد رجل يبلغ من العمر 48 عامًا سيارته من نوع مرسيدس واندفع بها نحو مجموعة من الأشخاص في شارع "جرويناو" القريب من محطة القطار الرئيسية بالمدينة.

وفقًا لتقارير الشرطة المحلية، وقع الحادث حوالي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص، بينهم زوجة السائق البالغة من العمر 38 عامًا وابنتهما ذات الخمس سنوات.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.

وأفادت الشرطة البافارية بأنها ألقت القبض على السائق فور وقوع الحادث، وتقوم حاليًا بالتحقيق في ملابساته.

وأشارت إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن استبعاد أن يكون الحادث متعمدًا، خاصةً وأن من بين المصابين أفراد من عائلة السائق نفسه.

كما ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات تدرس احتمال وجود خلافات أسرية قد تكون دافعًا وراء الحادث، دون وجود مؤشرات على صلة الحادث بعمل إرهابي أو دوافع سياسية.

ناشدت الشرطة المحلية أي شهود عيان أو أشخاص يمتلكون معلومات حول الحادث بالتواصل مع قسم التحقيقات الجنائية في باساو، للمساعدة في استكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الحادث بدقة.