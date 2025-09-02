إصابة 3 أشخاص في دهس سيارة لحشد من الناس بولاية بنسلفانيا

أفادت قناة ABC News الأمريكية بإصابة 3 أشخاص بمن فيهم طفل وامرأة على كرسي متحرك نتيجة صدم سيارة لحشد من الناس تجمعوا بمناسبة مهرجان "كيبونا" في هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وفي وقت سابق ؛ اقتحمت سيارة حشدا من الأشخاص خارج ملهى ليلي في منطقة إيست هوليوود في ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 31 شخصا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن خدمات الطوارئ في لوس أنجليس.

وأشارت إدارة إطفاء لوس أنجلوس أن 7 من الضحايا في حالة حرجة حيث تم علاج جميع المصابين في موقع الحادث أو نقلهم إلى مستشفيات قريبة.

تم نقل الضحايا إلى مستشفيات محلية ومراكز علاج الصدمات.