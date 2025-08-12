قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
أخبار العالم

انفجار في أكبر مصنع فحم بأمريكا وسقوط قتـ.لى ومصابين

قوات الاطفاء الأمريكية
قوات الاطفاء الأمريكية
محمد على

لقي شخصان مصرعهما في أمريكا بينما أصيب 10 آخرين بجروح إثر انفجار وقع في مصنع لإنتاج الفحم في ولاية بنسلفانيا، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية الأمريكية.

حدث الانفجار في مصنع "كليرتون كوك ووركس" الذي تملكه شركة "يو اس ستيل" ويبعد حوالى 25 كلم من بيتسبورج.

وقال جيمس مادالينسكي المتحدث باسم شرطة مقاطعة أليجيني، إن الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه بعد، وقع داخل منطقة بطاريات ضمن منشآت للفحم في المصنع.

من جهته، قال لقناة تلفزيونية محلية زاكاري بوداي الذي كان يعمل في موقع قريب “بدا الأمر وكأنه دوي رعد لقد اهتزّت السقالات، واهتزّ صدري، ثم اهتزّ المبنى.. بعدها، رأينا الدخان يتصاعد من مصنع الصلب”.

وعند وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، تأكد لها في الحال مقتل أحد عمال المصنع من جراء الانفجار، بينما استغرقها الأمر ساعات للعثور على جثة العامل الثاني.

كما قال ديفيد بوريت المدير العام للمجموعة "نتعاون في شكل وثيق مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث، وسنقدم معلومات محدثة إضافية ما أن تصبح متوافرة".

ويقع المصنع على ضفاف بحيرة مونونجاييلا، حيث يعد أكبر مصنع لانتاج الفحم في الولايات المتحدة، ويعمل فيه نحو 1300 شخص.

قتيلان 10 جرحى انفجار أكبر مصانع مصانع الفحم أمريكا يو اس ستيل شرطة الولاية الأمريكية الفحم بنسلفانيا

