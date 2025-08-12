انفجار في أكبر مصنع فحم بأمريكا وسقوط قتـ.لى ومصابين

لقي شخصان مصرعهما في أمريكا بينما أصيب 10 آخرين بجروح إثر انفجار وقع في مصنع لإنتاج الفحم في ولاية بنسلفانيا، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية الأمريكية.

حدث الانفجار في مصنع "كليرتون كوك ووركس" الذي تملكه شركة "يو اس ستيل" ويبعد حوالى 25 كلم من بيتسبورج.

وقال جيمس مادالينسكي المتحدث باسم شرطة مقاطعة أليجيني، إن الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه بعد، وقع داخل منطقة بطاريات ضمن منشآت للفحم في المصنع.

من جهته، قال لقناة تلفزيونية محلية زاكاري بوداي الذي كان يعمل في موقع قريب “بدا الأمر وكأنه دوي رعد لقد اهتزّت السقالات، واهتزّ صدري، ثم اهتزّ المبنى.. بعدها، رأينا الدخان يتصاعد من مصنع الصلب”.

وعند وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، تأكد لها في الحال مقتل أحد عمال المصنع من جراء الانفجار، بينما استغرقها الأمر ساعات للعثور على جثة العامل الثاني.

كما قال ديفيد بوريت المدير العام للمجموعة "نتعاون في شكل وثيق مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث، وسنقدم معلومات محدثة إضافية ما أن تصبح متوافرة".

ويقع المصنع على ضفاف بحيرة مونونجاييلا، حيث يعد أكبر مصنع لانتاج الفحم في الولايات المتحدة، ويعمل فيه نحو 1300 شخص.