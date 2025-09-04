طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استضافة مصر لاجتماع مجموعة العشرين تمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم فعاليات كبرى ذات طابع عالمي.

وأوضح وكيل إسكان البرلمان، أن انعقاد الاجتماع لأول مرة خارج دول المجموعة، وبالتحديد في القاهرة، يعد حدثًا تاريخيًا يعكس ما وصلت إليه مصر من استقرار داخلي وإصلاحات اقتصادية هيكلية ناجحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار شكري، في تصريح صحفي له له اليوم، إلى أن هذا الاجتماع يعزز دور مصر كلاعب محوري في القضايا الاقتصادية العالمية، لاسيما في ملفات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتيح الاستضافة فرصة كبيرة لطرح حلول عملية تمثل مصالح الدول النامية والإفريقية على حد سواء.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن، استضافة القاهرة لهذه الفعالية الدولية تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الدولي، وتكرّس دور مصر كجسر للتواصل بين الشمال والجنوب، بما يساهم في دعم التنمية العالمية ومنح إفريقيا صوتًا أقوى داخل المحافل الدولية الكبرى.

وواصل النائب أن، الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية واضحة، تعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار، والذي انعكس في استقرار سعر الصرف بل وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الاحتياطي وتراجع التضخم، موضحا أن كلها مؤشرات اقتصادية مترابطة توكد أننا علي المسار السليم، وأن الاقتصاد المصري تخطى الأزمة.

واختتم المهندس طارق شكري، أن معدلات النمو الاقتصادي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، بفضل تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يمنح مصر ثقلاً دوليًا متزايدًا ويؤهلها لاستضافة مثل هذه الاجتماعات العالمية المهمة. كما أنه يرد على المشككين في الاقتصاد المصري.