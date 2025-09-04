قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر ناني
خلال عطلة رسمية.. إنقاذ حياة فتاة بقسطرة قلبية عاجلة في مستشفى قنا العام
ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة
مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية
مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية
مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم
تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية

فريدة محمد

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استضافة مصر لاجتماع مجموعة العشرين تمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم فعاليات كبرى ذات طابع عالمي.

وأوضح وكيل إسكان البرلمان، أن انعقاد الاجتماع لأول مرة خارج دول المجموعة، وبالتحديد في القاهرة، يعد حدثًا تاريخيًا يعكس ما وصلت إليه مصر من استقرار داخلي وإصلاحات اقتصادية هيكلية ناجحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار شكري، في تصريح صحفي له له اليوم، إلى أن هذا الاجتماع يعزز دور مصر كلاعب محوري في القضايا الاقتصادية العالمية، لاسيما في ملفات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتيح الاستضافة فرصة كبيرة لطرح حلول عملية تمثل مصالح الدول النامية والإفريقية على حد سواء.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن، استضافة القاهرة لهذه الفعالية الدولية تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الدولي، وتكرّس دور مصر كجسر للتواصل بين الشمال والجنوب، بما يساهم في دعم التنمية العالمية ومنح إفريقيا صوتًا أقوى داخل المحافل الدولية الكبرى.

وواصل النائب أن، الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية واضحة، تعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار، والذي انعكس في استقرار سعر الصرف بل وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الاحتياطي وتراجع التضخم، موضحا أن كلها مؤشرات اقتصادية مترابطة توكد أننا علي المسار السليم، وأن الاقتصاد المصري تخطى الأزمة.

واختتم المهندس طارق شكري، أن معدلات النمو الاقتصادي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، بفضل تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يمنح مصر ثقلاً دوليًا متزايدًا ويؤهلها لاستضافة مثل هذه الاجتماعات العالمية المهمة. كما أنه يرد على  المشككين في الاقتصاد المصري.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر والأردن تلعبان دورًا محوريًا في التصدي لمخططات تهويد الضفة الغربية

أرشيفية

بعد ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية 75% .. نصائح لتقليل استهلاك الطاقة

مراسلة القاهرة الاخبارية

عمل إنساني ملهم.. فيلم ضي رحلة أمل تتجاوز حدود الحلم

بالصور

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة .. ترفع سكر الدم وتسبب امراض القلب

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

