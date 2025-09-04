مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: الحروب والسياسات الانتقامية وراء انكماش التجارة العالمية

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في عام 2025 هي استمرار الصراعات الجيوسياسية والعسكرية في مناطق حيوية من العالم، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب الأوكرانية، والتوترات بين إيران وإسرائيل، وهي مناطق تمثل ممرًا حيويًا لما بين 60% إلى 70% من النفط العالمي.

وأضاف بكور، خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الصراعات أدت إلى انكماش في التجارة العالمية، وزادت من حالة عدم اليقين في المستقبل الاقتصادي والسياسي، وهي الكلمة التي تكررت مرارًا في التقارير الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن السياسات الانتقامية، وفرض الضرائب الأمريكية على واردات من مختلف الدول، فاقمت من تدهور بيئة الاستثمار العالمي، موضحًا، أن السياسات المالية في الولايات المتحدة، خاصة رفع أسعار الفائدة على الدولار، دفعت رؤوس الأموال لمغادرة الدول النامية باتجاه السوق الأمريكية، ما قلل من الاستثمارات في الأسواق الأخرى، وأدى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن شركات كبرى، مثل أديداس أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها، كما أظهرت تقارير أن أسعار السيارات قد ترتفع بمعدل 4000 دولار، وهو ما يضعف القوة الشرائية، ويؤثر على الاستهلاك، ويقلل من عائدات الضرائب، مما يضعف الاقتصاد بشكل عام.

وحذر بكور من أن الدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من هذا التباطؤ العالمي، نظراً لضعف بنيتها التحتية، خاصة في قطاع النقل، واعتمادها على تصدير المواد الخام، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام الضرائب والتقلبات العالمية.

ودعا هذه الدول إلى تبني سياسات تنويع الشراكات، والشفافية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن هذه الخطوات هي السبيل الوحيد للخروج من حالة "عدم اليقين" التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.