قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: الحروب والسياسات الانتقامية وراء انكماش التجارة العالمية

التجارة العالمية
التجارة العالمية
علي مكي

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في عام 2025 هي استمرار الصراعات الجيوسياسية والعسكرية في مناطق حيوية من العالم، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب الأوكرانية، والتوترات بين إيران وإسرائيل، وهي مناطق تمثل ممرًا حيويًا لما بين 60% إلى 70% من النفط العالمي.

وأضاف بكور، خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الصراعات أدت إلى انكماش في التجارة العالمية، وزادت من حالة عدم اليقين في المستقبل الاقتصادي والسياسي، وهي الكلمة التي تكررت مرارًا في التقارير الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن السياسات الانتقامية، وفرض الضرائب الأمريكية على واردات من مختلف الدول، فاقمت من تدهور بيئة الاستثمار العالمي، موضحًا، أن السياسات المالية في الولايات المتحدة، خاصة رفع أسعار الفائدة على الدولار، دفعت رؤوس الأموال لمغادرة الدول النامية باتجاه السوق الأمريكية، ما قلل من الاستثمارات في الأسواق الأخرى، وأدى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن شركات كبرى، مثل أديداس أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها، كما أظهرت تقارير أن أسعار السيارات قد ترتفع بمعدل 4000 دولار، وهو ما يضعف القوة الشرائية، ويؤثر على الاستهلاك، ويقلل من عائدات الضرائب، مما يضعف الاقتصاد بشكل عام.

وحذر بكور من أن الدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من هذا التباطؤ العالمي، نظراً لضعف بنيتها التحتية، خاصة في قطاع النقل، واعتمادها على تصدير المواد الخام، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام الضرائب والتقلبات العالمية.

ودعا هذه الدول إلى تبني سياسات تنويع الشراكات، والشفافية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن هذه الخطوات هي السبيل الوحيد للخروج من حالة "عدم اليقين" التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

الحروب التجارة العالمية الضرائب الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد