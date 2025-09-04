مصطفى بكري: مصر ليست هينة.. وإسرائيل تعلم قوة الجيش المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة الهامة للإستعلامات أدلى بتصريحات هامة، هي أن مصر لا تسعى للحرب ولكنها جاهزة لها، وإن إسرائيل لا تعلم أي جيش في المنطقة تعلم إدارة الحرب بشكل منظم إلا الجيش المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر ليست هينة، مؤكدا أن إسرائيل تعلم قوة الجيش المصري، والأسلحة المتقدمة التي يمتلكها الجيش المصري، مما يجعل هناك صعوبة في خوض إسرائيل حرب مع مصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين أمر محفوف بالمخاطر، لأن القيادة السياسية المصرية لها موقف واضح في رفض التهجير.