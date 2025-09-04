مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أسعد الشيباني وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش انعقاد الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الخميس.



تناول اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر لوحدة وسيادة الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدا أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعزز الاستقرار بسوريا والمنطقة.

وأدان الوزير عبد العاطى الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاراضى السورية في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام ١٩٧٤، مشددا على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.