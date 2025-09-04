وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، يوم الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، على هامش أعمال الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر.

كما أعرب عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والتنمية.