وزير الخارجية المجري: اعتبار الصين منافسا منهجيا هو أكبر سوء تقدير.. ومستعدون لتعزيز علاقاتها مع أوروبا

قال وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، اليوم /الخميس/ إن التعاون بين أوروبا والصين يجلب الفرص وليس المخاطر، مشيرا إلى أن اعتبار الصين منافسا منهجيا هو أكبر سوء تقدير.



وأكد الوزير المجري - خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم - استعداد بلاده للقيام بدور بناء في تعزيز تنمية العلاقات الأوروبية الصينية.. لافتا إلى أن المجر تقدر - تماما - موقف الصين الداعم للسلام ودورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار العالميين. وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وأضاف أن الصين تعد أهم شريك تعاوني للمجر، وأن الجانب المجري يتطلع إلى تعميق علاقاته مع الصين بشكل أكبر.



من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني - وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - إنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين، تعيش العلاقات بين الصين والمجر أفضل حالاتها في التاريخ.



واعتبر أن التعاون "الناجح" بين البلدين؛ يُظهر أن الصين وأوروبا شريكان وليسا متنافسين، مضيفا أن الصداقة بين الصين والمجر تمثل نموذجا يحتذى به للصين وأوروبا لتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون.



ويحضر وزير الخارجية المجري، احتفالات الصين بالذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.