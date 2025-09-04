سوريا .. مقتل شخص في استهداف مسيّرة على طريق مطار حلب

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي تسبب بمقتل شخص أو شخصين، حسبما أفادت مصادر محلية.

وأوضح هملو، في تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الصحة السورية أصدرت بيانًا رسميًا يفيد بمقتل شخص جراء استهداف طائرة مسيرة على طريق مطار حلب شرق المدينة، بينما أكدت مصادر محلية أن السيارة التي تعرضت للاستهداف كانت من نوع دفع رباعي وتحوي شخصين لقيا مصرعهما في الحادث.

وذكر، أن الطريق الذي تم فيه الاستهداف يُعرف باسم طريق الجزيرة، ويربط بين مدينة حلب ومطارها الدولي، ويمتد باتجاه مدينة منبج ثم إلى مناطق شرق الفرات، وهو طريق حيوي ومهم يربط عدة مناطق استراتيجية.