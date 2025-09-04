قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
هداف بطولة العالم لكرة الشارع: شعبية محمد صلاح منحتنا مكانة خاصة في أوروبا

محمد البدوي

قال طاهر أيمن الشهير بـ"تيتو"، هداف منتخب مصر لكرة الشارع، إنه تمكن من تسجيل 27 هدفًا خلال منافسات بطولة العالم الأخيرة، ليصبح هداف البطولة رغم عدم وجود جائزة رسمية لهذا اللقب.

وأضاف تيتو، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المنتخب المصري أثبت خلال البطولة أن مصر قادرة على منافسة أي دولة وتقديم مستويات مميزة، موضحًا أنه يمارس كرة القدم منذ طفولته، وكان جميع المنتخبات المشاركة تتعامل مع الفريق المصري بحفاوة كبيرة بفضل الشعبية الجارفة للنجم محمد صلاح في أوروبا، حيث يلقبونه بـ"الملك المصري".

وأشار هداف المنتخب، إلى أن قوانين كرة الشارع تختلف عن كرة القدم التقليدية، حيث تكون التغييرات مفتوحة طوال المباراة، لافتًا إلى أن المنتخب المصري كان لديه "شفرة خاصة" في التعامل مع الجماهير الأجنبية، منها التوقيع على قمصان المشجعين.

وأوضح هداف منتخب كرة الشارع، أن المنتخبات المشاركة تمثل أندية واتحادات رياضية كبرى، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري تلقى عروضًا من أندية أوروبية، خاصة من إنجلترا، للانضمام إليها خلال فترة البطولة.

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

