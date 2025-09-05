قرار بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل في الطالبية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عاطل أنهى حياة عامل في الطالبية، طعنا بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الضحية عاتب المتهم لاعتدائه على شقيقه، ما دفع الجاني لقتله.

البداية كانت بورد بلاغ للعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، يفيد مقتل عامل طعنا بسلاح أبيض في الطالبية.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطل تم تحديد هويته، وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه عاتب المتهم لاعتدائه على شقيقه بالضرب.

وعقب ذلك أشهر المتهم سلاح أبيض وطعن المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.