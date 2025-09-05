أيسر تطلق Swift Air 16.. أخف لابتوب ينافس ماك بوك إير

أعلنت شركة أيسر Acer، خلال معرض IFA 2025 في برلين عن جهازها الجديد Swift Air 16، الذي تقدمه كأحد أخف الحواسيب المحمولة في العالم، ومنافسا مباشرا لخط MacBook Air من آبل.

وبحسب ما ذكره موقع “mashable”، يأتي جهاز Swift Air 16 بتصميم فائق الخفة، حيث يبدأ وزنه من 2.18 رطل (أقل من كيلو تقريبا)، وهو بذلك أخف من جهاز MacBook Air M4 مقاس 13 بوصة، وأخف بكثير من نسخة الـ15 بوصة من آبل.

مواصفات Swift Air 16

ورغم تفوقه في الوزن، إلا أن سمكه يبلغ 0.63 بوصة مع نسخة شاشة IPS، ويرتفع قليلا عند اختيار شاشة AMOLED، ما يجعله ليس بنفس نحافة ماك بوك إير.

Swift Air 16

من حيث المواصفات، يعتمد Swift Air 16 على أحدث معالجات AMD Ryzen AI 300 Series، مع بطاقات رسومية مدمجة من نوع Radeon 820M حتى 860M، وهو ما يمنحه قدرات قوية في معالجة الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأداء التقليدي.

أما الشاشة فهي بقياس 16 بوصة، مع خيار بين لوحة IPS بمعدل تحديث 60 هرتز أو شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر ألوانا أكثر حيوية وسلاسة في الحركة.

الذاكرة العشوائية تصل حتى 32 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت SSD، ما يتيح للمستخدمين مرونة كبيرة في تشغيل التطبيقات الثقيلة وتخزين الملفات، كما يضم الجهاز كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل مزودة بغطاء للخصوصية.

Swift Air 16

وعلى صعيد الاتصال، يوفر الجهاز منافذ متعددة تشمل USB-C، وUSB-A، وHDMI، إضافة إلى منفذ سماعات 3.5 ملم، مع دعم WiFi 6E، ويأتي هيكله مصنوعا من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم، ويطرح بألوان متعددة مثل الرمادي، الأزرق، الفضي، والأبيض.

بالنسبة للبطارية، فهي توفر حتى 13 ساعة من تشغيل الفيديو لكل شحنة، وهو أداء جيد لكنه يظل أقل من منافسيه مثل Asus Zenbook A14 أو MacBook Air الذين يقتربان من 20 ساعة وأكثر.

وسيطرح الجهاز أولا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال نوفمبر 2025 بسعر يبدأ من 999 يورو (نحو 1165 دولار).