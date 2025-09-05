القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبداخله (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان – مطبوعات دعائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.