قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

6 أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر في تورونتو السينمائي.. تفاصيل

فيلم غرق
فيلم غرق
محمد نبيل

تعود مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هذا العام إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، بمجموعة قوية ومميزة تضم ستة أفلام ترعاها المؤسسة، وهي: “ذاكرة الأميرة مومبي” للمخرج داميان هاوزر، و”أوديسة الهندباء” للمخرجة موموكو سيتو، و”اركالا -حلم جلجامش” للمخرج محمد الدراجي، ضمن برنامج “Centrepiece”؛ بالإضافة إلى فيلمي “مدرسة الأشباح” للمخرجة سيماب جول، و”غرق” للمخرجة زين دريعي، ضمن برنامج “ديسكفري”؛ وفيلم “فلسطين 36” للمخرجة آن ماري جاسر، ضمن عروض السجادة الحمراء للمهرجان.
 

ويُعد فيلم “غرق” للمخرجة زين دريعي أول أعمالها الروائية الطويلة، ويقدّم صورة مؤثرة لأم تكافح في مواجهة التدهور النفسي المتسارع لابنها. وقد حظي الفيلم بدعم شامل من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عبر مختلف مراحل الرعاية والتمويل، بدءاً من تطويره ضمن برنامج الأفلام الطويلة (المعروف سابقاً باسم “لودج البحر الأحمر”) التابع لمعامل البحر الأحمر، مروراً بمشاركته في سوق البحر الأحمر، وصولاً إلى حصوله على دعم صندوق البحر الأحمر. كما حظي فيلم “ذاكرة الأميرة مومبي” للمخرج داميان هاوزر؛ بدعم المؤسسة، وهو فيلم تدور أحداثه في الدولة الإفريقية المستقبلية أوماتا، ويسرد قصة علاقة عاطفية مُعقدة بين مخرج سينمائي وممثلة طموحة وأمير.

بدوره، يتناول فيلم “أوديسة الهندباء” للمخرجة موموكو سيتو، والمدعوم من سوق البحر الأحمر، قصة أربعة من مزارعي الهندباء يفرّون من الأرض بعد دمار نووي شامل، في رحلة خيالية تستعرض قضايا البيئة والبقاء. أما فيلم “فلسطين 36” للمخرجة آن ماري جاسر، الحاصل على دعم صندوق البحر الأحمر، فيرسم ملامح حياة الفلسطينيين وتطلعاتهم خلال فترة الانتداب البريطاني في ثلاثينيات القرن الماضي. وتقدّم المخرجة سيماب جول في فيلم “مدرسة الأشباح” قصة الطفلة رابية، ذات العشر سنوات، التي تتحدى الخرافات الريفية والرتابة البيروقراطي في سعيها لكشف لغز الإغلاق المفاجئ لمدرستها. ويأتي فيلم “اركالا – حلم جلجامش” للمخرج محمد الدراجي كحكاية ملحمية مأساوية عن مجموعة من أيتام الحرب الذين يكافحون للبقاء وسط أطلال مدينة مدمرة بالكامل.
 

من ناحية أخرى، يشارك فيصل بالطيور، المنتج السعودي والرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، في البرنامج المهني لصنّاع السينما ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، من خلال ندوة حوارية تسلّط الضوء على الدور المتنامي لأفلام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إحداث نقلة نوعية في مشهد السينما العالمية. وتتناول الجلسة أهمية هذه الأعمال وكيف تحظى بإشادة واسعة في المهرجانات الدولية، وتفتح آفاقاً جديدة للإنتاجات المشتركة، وتستقطب اهتمام المشترين الدوليين. وتجمع الندوة نخبة من أبرز المخرجين والمنتجين لاستعراض تجاربهم الحالية في سوق العمل، ومكانة أفلامهم عالمياً، وكيفية توظيف القصص الإقليمية لتحقيق صدى واسع يتجاوز الحدود. كما يشارك في الجلسة كل من المخرجين سيهموس ألتون (فيلم “كما نتنفس”)، وزين دريعي (فيلم “غرق”)، وهيفاء المنصور (فيلم “المجهولة”).
 

وبهذا الصدد، قال فيصل بالطيور: “إن اختيار هذا العدد من الأفلام المدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ضمن برامج مهرجان تورونتو السينمائي الدولي المرموقة يُعد محطة فارقة في مسيرة المؤسسة، ويؤكد أن الاستثمار الاستراتيجي في المواهب الإقليمية قادر على صناعة سينما بمستوى عالمي وبصدى يتجاوز الحدود. وتعكس هذه الأفلام الستة ما يتميز به صنّاعها من إبداع وطموح، كما تبرز تنوّع الحكايات القادمة من منطقتنا؛ من قضايا الأمومة والعائلة، إلى التأملات في الطبيعة ورؤى المستقبل البعيد. ملتزمون في المؤسسة بدعم هذه الأصوات السينمائية من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وقارتي آسيا وإفريقيا، وإيصال أصواتهم إلى الجمهور الدولي، وذلك شرف نعتز به.”

مهرجان تورونتو البحر الأحمر السينمائي كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محمد شحاتة

الزمالك يراقب حالة شحاتة.. قرار مشاركته أمام المصري يحسم قبل المباراة

جوليان ناجلسمان

بعد الهزيمة التاريخية أمام سلوفاكيا.. مدرب ألمانيا يهاجم لاعبيه

أحمد شوبير

يا رب فرحنا.. شوبير قبل مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد