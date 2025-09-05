قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

الحصاد الأسبوع لوزارة التنمية المحلية
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 152حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (29 أغسطس – 4 سبتمبر 2025).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*الجمعة 29 أغسطس:*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي الرابع من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2025 – 2026، حيث يتم تنفيذ 5 برامج تدريبية بمشاركة نحو 200 متدرب من العاملين في الإدارات المحلية بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

*السبت 30 أغسطس:*
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بزيارة إلى محافظة القليوبية فى إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث افتتحت وتفقدت وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عدد من المشروعات التنموية والخدمية تتضمن الآتي:
-    تفقد مشروع إنتاج بيض المائدة الاستراتيجي بمدينة الخانكة، والذي يُعرف بمشروع "30 مليون بيضة".
-    افتتاح كوبري مشاة "المجمع الإسلامي" الجديد على محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة .
-    افتتاح أعمال تطوير شارع نبوية موسى (المعروف سابقًا بشارع الرشاح) في حي شرق شبرا الخيمة .
-    تفقد أعمال الإنتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات أسفل محور الفريق العصار مع الطريق الدائري .
-    افتتاح المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بالقناطر الخيرية بتكلفة 55 مليون جنيه.

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تداعيات حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلي القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى إنقلاب ٢ عربة منها ووقوع عدد من الإصابات والوفيات .

*الأحد 31 أغسطس:*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين من حملات الإزالة، والتي تستهدف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية والمقرر تنفيذها خلال الفترة من ٣٠-٨-٢٠٢٥ وحتى ٢٦-٩-٢٠٢٥ .

*الأثنين 1 سبتمبر:*
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا أعدته الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان، حول أبرز الجهود والأنشطة المنفذة لدعم أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وأوضح التقرير أن وحدات السكان بالمحافظات نفذت خلال أغسطس 1653 نشاطًا في 25 محافظة، استفاد منها أكثر من 172 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، خاصة بالوجه القبلي، واستهدفت الأنشطة رفع الوعي بقضايا تنظيم الأسرة، محاربة الأمية وزواج القاصرات، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل.

كما بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

*الثلاثاء 2 سبتمبر:* 
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والسودان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع السادس والخمسين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.

*الأربعاء 3 سبتمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج جهود القطاع خلال شهر أغسطس 2025، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 76  حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى للمواطنين) في 5 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، الشرقية، دمياط ، المنوفية)، مما أسفرت تلك الجهود عن إحالة 69 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تم رصده من مخالفات

*الخميس 4 سبتمبر:*
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة في مختلف المجالات ، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

