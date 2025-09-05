دقيقة حداد في يوم المسرح المصري قبل انطلاق عروض المهرجان التجريبي

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، برئاسة الدكتور سامح مهران، الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق فعاليات الدورة الثانية والثلاثين، التى تنطلق اليوم الجمعة 5 سبتمبر.



يأتي القرار تخليدًا لذكرى ضحايا حادث حريق مسرح بنى سويف، الذى أودى بحياة نخبة من شباب المسرح المصرى ورموزه، فى واحدة من أبشع المآسى بتاريخ المسرح المصرى الحديث.



ومن المقرر أن تُقام دقيقة حداد قبل بدء أولى جلسات محور "رد الجميل" بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، كما ستُقام قبل جميع العروض التى تُعرض اليوم على مختلف مسارح المهرجان، تزامنًا مع الذكرى العشرين للحادث الأليم الذي وقع يوم 5 سبتمبر 2005.



ويأتى هذا القرار استمرارًا لتقليد سنوي اتبعه المهرجان منذ سنوات، إذ اعتُبر يوم 5 سبتمبر يومًا للمسرح المصري تحت شعار "لن ننساكم"، وفاءً وتخليدًا للمواهب والرموز التي فقدها الوسط المسرحي في تلك الفاجعة.