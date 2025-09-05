قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دقيقة حداد في يوم المسرح المصري قبل انطلاق عروض المهرجان التجريبي

يوم المسرح المصري
يوم المسرح المصري
قسم الفن

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، برئاسة الدكتور سامح مهران، الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق فعاليات الدورة الثانية والثلاثين، التى تنطلق اليوم الجمعة 5 سبتمبر.

يأتي القرار تخليدًا لذكرى ضحايا حادث حريق مسرح بنى سويف، الذى أودى بحياة نخبة من شباب المسرح المصرى ورموزه، فى واحدة من أبشع المآسى بتاريخ المسرح المصرى الحديث.

ومن المقرر أن تُقام دقيقة حداد قبل بدء أولى جلسات محور "رد الجميل" بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، كما ستُقام قبل جميع العروض التى تُعرض اليوم على مختلف مسارح المهرجان، تزامنًا مع الذكرى العشرين للحادث الأليم الذي وقع يوم 5 سبتمبر 2005.

ويأتى هذا القرار استمرارًا لتقليد سنوي اتبعه المهرجان منذ سنوات، إذ اعتُبر يوم 5 سبتمبر يومًا للمسرح المصري تحت شعار "لن ننساكم"، وفاءً وتخليدًا للمواهب والرموز التي فقدها الوسط المسرحي في تلك الفاجعة.

يوم المسرح المصري مهرجان المسرح التجريبي حادث بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

غسيل الأموال

جرائم غسل الأموال تهديد مباشر للاقتصاد القومي.. نواب: مواجهتها ضرورة لحماية الاستثمار

غسيل الأموال

برلمانية: غسيل الأموال تهديد مباشر للاقتصاد القومي للدولة.. و مكافحتها بهذه الإجراءات

غسيل الأموال

برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة استغلال وسائل التواصل في غسيل الأموال

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد