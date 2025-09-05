قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من  خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤن الأشخاص ذوي الإعاقة، حول أعمال الدورة التدريبية الثانية التي عقدتها الوزارة حول توصيف الكراسي المتحركة ونشر ثقافة الكرسي المتحرك بالمقاس، وذلك بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

واستمرت الدورة على مدار 3 أيام بتنسيق وإشراف من الإدارة العامة للدعم والتمكين، وشارك بها 25 متدربا من ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية بعدد من المحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية، المنوفية، دمياط، السويس، ومطروح".

 الكراسي المتحركة المختلفة

وقدمت التدريب الدكتورة هند عيد من مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف، وتضمنت الدورة التعرف على أنواع الكراسي المتحركة المختلفة وطرق توصيفها بشكل علمي وفني، إلى جانب تدريب المشاركين على تقييم احتياجات المستفيدين بدقة، بما يضمن اختيار الكرسي الأنسب من حيث المقاس، الوزن، درجة الإعاقة، وطبيعة الاستخدام، وبما يعزز جودة الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة التي ستغطي مختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية بنشر ثقافة الكرسي المتحركة، وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في تقديم خدمات ذات جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق دمجهم المجتمعي واستقلاليتهم.

مرسي خليل محمد الأشخاص ذوي الإعاقة الكرسي المتحرك التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محمد شحاتة

الزمالك يراقب حالة شحاتة.. قرار مشاركته أمام المصري يحسم قبل المباراة

جوليان ناجلسمان

بعد الهزيمة التاريخية أمام سلوفاكيا.. مدرب ألمانيا يهاجم لاعبيه

أحمد شوبير

يا رب فرحنا.. شوبير قبل مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد