التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤن الأشخاص ذوي الإعاقة، حول أعمال الدورة التدريبية الثانية التي عقدتها الوزارة حول توصيف الكراسي المتحركة ونشر ثقافة الكرسي المتحرك بالمقاس، وذلك بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

واستمرت الدورة على مدار 3 أيام بتنسيق وإشراف من الإدارة العامة للدعم والتمكين، وشارك بها 25 متدربا من ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية بعدد من المحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية، المنوفية، دمياط، السويس، ومطروح".

الكراسي المتحركة المختلفة

وقدمت التدريب الدكتورة هند عيد من مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف، وتضمنت الدورة التعرف على أنواع الكراسي المتحركة المختلفة وطرق توصيفها بشكل علمي وفني، إلى جانب تدريب المشاركين على تقييم احتياجات المستفيدين بدقة، بما يضمن اختيار الكرسي الأنسب من حيث المقاس، الوزن، درجة الإعاقة، وطبيعة الاستخدام، وبما يعزز جودة الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة التي ستغطي مختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية بنشر ثقافة الكرسي المتحركة، وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في تقديم خدمات ذات جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق دمجهم المجتمعي واستقلاليتهم.