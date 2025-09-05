مصر وقبرص تؤكدان عمق الشراكة وترفضان مخططات تهجير الفلسطينيين

عقد مؤتمر صحفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير الخارجية القبرصى عقب المشاورات السياسية التى عقدت بين وفدى البلدين يوم الجمعة ٥ سبتمبر بنيقوسيا.

أشاد وزير الخارجية القبرصى بالعلاقات المصرية - القبرصية المتميزة، وأعرب عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية على توجيه سيادته بارسال طائرتين عسكريتين للمساهمة فى جهود إطفاء الحرائق التى اندلعت فى قبرص فى يوليو الماضى والتى كان لها ابلغ الأثر فى احتواء تأثيرها.

كما أكد أيضاً على أهمية الاستفادة من العمالة الموسمية وتنفيذ الاتفاق الخاص بالاستفادة من العمالة المصرية الماهرة المدربة فى قطاعات البناء والتشييد والزراعة.

ومن جانبه، ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات التاريخية بين مصر وقبرص، متناولاً قرب تولى قبرص رئاسة الاتحاد الاوروبى فى يناير القادم، معرباً عن التقدير لقبرص على جهودها فى دعم المصالح المصرية بالاتحاد الاوروبى ودورها فى تعزيز العلاقات المصرية - الأوروبية.

وفيما يتعلق بالتطورات فى غزة، شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر القاطع لاى مخططات لتهجير الشعب الفلسطينى من ارضه وتصفية القضية الفلسطينية، مندداً بتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.