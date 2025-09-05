المجلس النرويجي للاجئين يحذر من ارتفاع أعداد المدنيين المعتقلين في غزة

قالت شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، إن التحقيقات الأخيرة كشفت أن 75% من المعتقلين الفلسطينيين في غزة هم من المدنيين، مؤكدة أن هذه النسبة صادمة لكنها تعكس واقع استمرار استهداف المدنيين، مضيفة أن غالبية الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال، وأن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من الأعمال العدائية المستمرة منذ 23 شهرًا.

وأشارت لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن المجلس يعمل على تقديم الدعم للمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين. وقالت: "نحاول تقديم المياه والخدمات الأساسية والتعليم النفسي للأطفال، بالإضافة إلى المساعدات المالية والمأوى للمتضررين، كما ذكرت أن محدودية الموارد والخدمات تجعل من الصعب تلبية احتياجات جميع المدنيين، وهو ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، وأن دعم المدنيين يجب أن يكون جزءًا من أي جهود لإنهاء المعاناة المستمرة في غزة.

وأكدت أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية المدنيين، وقالت: "يجب محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الفلسطينيين، مضيفة أن فتح المعابر لإدخال المساعدات وإيقاف إطلاق النار هما الحلان الرئيسيان لإنهاء المعاناة، وأكدت أن استمرار العنف يعني استمرار تفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.