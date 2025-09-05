فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى

تعرضت الإعلامية فاطيما خليل، لوعكة صحية، وعلقت على نشر صورة لها من داخل المستشفى.

وكتبت فاطيما عبر خاصية الاستوري على انستجرام: “فيه حد بعت يقول نقص حديد وfull makeup وكان داخل يتريق أنا مش حاطة ميكب خالص وحتى لو حاطة إفرض كنت جاية من شغلي في التليفزيون وحاطة ميك أب مينفعش أتعب وأروح المستشفى زي الناس”.

وتابعت فاطيما: “ولا هيبقى لازم أشيل الميك أب قبل ما أتعب، يعني في الوقت ده فلتقل خيرًا أو لتصمت أنت متعرفش ظروف الناس ومع ذلك أنا مكنتش حاطة نقطة ميك أب”.

ونُقلت الإعلامية فاطيما خليل إلى أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، بحسب ما أعلنته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي طالبت جمهورها بالدعاء لها.

وتُعد فاطيما خليل من الإعلاميات البارزات في العالم العربي، حيث اشتهرت بأسلوبها المميز في تقديم الأخبار والبرامج التلفزيونية.

بدأت مسيرتها الإعلامية منذ سنوات طويلة، واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة بفضل حضورها القوي وقدرتها على التواصل مع الجمهور.