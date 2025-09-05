مي كساب رفقة أوكا في أحدث ظهور من حمام السباحة.. شاهد

شاركت الفنانة مي كساب، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي كساب رفقة زوجها أوكا، بنفس ألوان المايوه، محتفلة بأحدث أغنياتهما “من غير رجالة”.

وطرحت مي كساب وأوكا، أحدث أغنياتهما بعنوان “هتعيشوا من غير رجالة إزاي”، وذلك قبل عرض فيلم “آخر راجل في العالم”، حيث تُستخدم الأغنية كجزء من الحملة الدعائية للعمل.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، حيث أشاد المتابعون بالكيميا الواضحة بين مي وأوكا في الفيديو الدعائي الذي شاركاه أمس للإعلان عن الأغنية، حيث ظهرا خلاله وهما يغنيان سويًا بإحساس عفوي مليء بخفة الدم .