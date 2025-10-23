قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات ترامب بشأن “ضم الضفة الغربية”

قسم الخارجي

أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن رفضه قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية.

ورحب في الوقت نفسه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بمواقف ترامب الحازمة مع إسرائيل بهذا الخصوص، خاصة أنها تأتي بعد إجباره إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا مطلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس منذ اليوم الأول للحرب.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: نعبر عن تقديرنا الكبير للعلاقة التي تربط الرئيس محمود عباس بالرئيس ترامب، والتي عبر عنها في مقابلته مع مجلة التايم، حيث قال "إن الرئيس عباس يحظى باحترام الفلسطينيين، وهو رجل حكيم ورمز، ولطالما كانت علاقتي معه جيدة. وكنت أستطيع التفاهم معه، وأجده عقلانيا"، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف قائلا: نطالب الرئيس ترامب بالاستمرار ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة وأننا ملتزمون بالشرعية الدولية والشرعية العربية، وبالمواقف السياسية التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية تصريحات ترامب ضم الضفة الغربية الكنيست الإسرائيلي نبيل أبو ردينة وقف إطلاق النار محمود عباس

