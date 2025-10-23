بوتين: ترامب يرغب في تأجيل قمة بودابست.. ونحذر من استهداف عمق روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب هو من يرغب تأجيل قمة بودابست التي كان ينتظر انعقادها لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية.

وكشف بوتين أن واشنطن هي من اقترحت بودابست مكانا لعقد الاجتماع مع ترامب، مضيفا أن لقاء القمة مع ترامب يحتاج إلى تحضير مسبق، مؤكدا على أن روسيا ترغب في مواصلة الحوار لأنه أفضل من الحرب.

وقال الرئيس الروسي إن العقوبات الجديدة لن تؤثر على الاقتصاد الروسي، وهي محاولة للضغط علينا ولا يوجد بلد محترم يفعل شيئا تحت ضغط.

وأشار إلى أن إيجاد بديل للنفط الروسي في السوق العالمي سيحتاج وقتا، ورغم ذلك فإن قطاع الطاقة الروسي يشعر بالثقة رغم توقعات ببعض الخسائر.

وأكد بوتين أن إسهام روسيا في توازن الطاقة عالميا مهم للغاية، لافتا إلى أنه ناقش مع ترامب تأثير وضع إمدادات النفط الروسية على الأسعار العالمية بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجالات عديدة للتعاون.

وفي سياق آخر أكد بوتين أن أي ضربات في عمق روسيا تُعد تصعيدا، ورد موسكو على استهداف أراضيها سيكون شديدا.