ردا على الإهانات.. بيان إعلامي شديد اللهجة من راغب علامة| تفاصيل

أصدر الفنان راغب علامة بيانًا عبر مكتبه الإعلامي كشف فيه تعرضه مؤخرًا لسلسلة من الإهانات المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



واعتبر البيان هذه الإهانات لا تليق بمكانته ولا بجمهور الفن الراقي، كما شدد أن هذه التصرفات لا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع، ولا تتوافق مع مبادئ راغب علامة.



وأضاف البيان أن المكتب القانوني اتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الأشخاص الذين أساؤوا وتطاولوا، وذلك وفقًا للقوانين المرعية.

كان الفنان اللبناني عاصي الحلاني قد علق على واقعة صعود المعجبات إلى المسرح أثناء حفلات الغناء، في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا بعد أزمة الفنان راغب علامة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، عقب تقبيله لإحدى المعجبات على المسرح.



وقال الحلاني، في مقابلة تليفزيونية مع قناة "MTV" اللبنانية: "من الطبيعي أن يحاول المعجبون أو المعجبات الصعود إلى المسرح إذا فُتح لهم المجال، لكن نحن كفنانين دائمًا نحافظ على مسافة احترام متبادل، حتى لا يتضايق الجمهور أو يحدث فوضى".



من جانبه سخر الفنان راغب علامة من قرار منعه من الغناء في مصر الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية قبل أن تعود وتتراجع عنه بعد حضور راغب علامة للنقابة.

وقام راغب علامة بتقبيل مراسلة قناة ام تي في، ثم مازحها قائلا "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني علي MTV؟"، في إشارة إلى قرار منعه السابق من الغناء في مصر بسبب قيام إحدى المعجبات بتقبيله أثناء غنائه في حفل بالساحل الشمالي.