وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع "نيكوس كريستودوليدس" رئيس جمهورية قبرص وذلك بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية يوم الجمعة ٥ سبتمبر، وذلك خلال الزيارة الثنائية إلى قبرص.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية للرئيس القبرصي، مؤكداً الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير إزاء التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية على كافة المستويات، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وفى مقدمتها تعزيز التعاون فى المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، مرحباً بالدعم الذى تقدمه قبرص لمصر بالاتحاد الأوروبي في مختلف القضايا معربا عن التطلع لمواصلة تقديم الدعم لاسيما مع قرب بدء الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي مطلع عام ٢٠٢٦.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وصولاً إلى ربط حقول الغاز القبرصية بمصر بشكل متكامل وفقاً للاتفاقيات التي وُقعَت بحضور الرئيس القبرصي مطلع العام الحالي في القاهرة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي. وثمن وزير الخارجية التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان، وما تحققه من مصالح مشتركة للدول الثلاث.