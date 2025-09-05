قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة سير العمل.. جولة مرورية بمساجد الجمرك بالإسكندرية

جولة مرورية بمساجد الإسكندرية
جولة مرورية بمساجد الإسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، جولة مرورية موسعة على عدد من مساجد إدارة الجمرك، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على إحكام الرقابة على بيوت الله تعالى، والاهتمام بمتابعة سير العمل بالمساجد وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن. 

وتابع الدكتور نجاح خلال الجولة انتظام حضور الأئمة، وانضباط العمال، وجاهزية المساجد من حيث النظافة والفرش ومكبرات الصوت.

كما وجّه بضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة المنظمة لشعيرة الجمعة، مع التأكيد على حسن استقبال رواد المساجد وبذل أقصى الجهود لخدمتهم.

وأكد مدير المديرية أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لجميع الإدارات الفرعية؛ حرصًا على رسالة المسجد السامية في نشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وبناء الوعي.

واختُتمت الجولة بالتأكيد على أن مديرية أوقاف الإسكندرية ستواصل جهودها الميدانية المكثفة؛ ضمانًا لسير العمل الدعوي والإداري بالصورة المشرفة.

الاسكندرية وزارة الأوقاف نجاح راجح مساجد إدارة الجمرك اسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

ترشيحاتنا

جانب من المرور

المؤسسة العلاجية في زيارة مفاجئة لمستشفيات الإسكندرية

المعهد القومي لعلوم البحار

خلال زيارته لمعهد علوم البحار.. نائب وزير التعليم العالي يشيد بتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وحماية السواحل

الدكتور عمرو زكريا

جهود موسعة لمعهد علوم البحار للكشف عن المدينة الغارقة بأبو قير

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد