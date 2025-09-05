لمتابعة سير العمل.. جولة مرورية بمساجد الجمرك بالإسكندرية

أجرى الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، جولة مرورية موسعة على عدد من مساجد إدارة الجمرك، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على إحكام الرقابة على بيوت الله تعالى، والاهتمام بمتابعة سير العمل بالمساجد وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتابع الدكتور نجاح خلال الجولة انتظام حضور الأئمة، وانضباط العمال، وجاهزية المساجد من حيث النظافة والفرش ومكبرات الصوت.

كما وجّه بضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة المنظمة لشعيرة الجمعة، مع التأكيد على حسن استقبال رواد المساجد وبذل أقصى الجهود لخدمتهم.

وأكد مدير المديرية أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لجميع الإدارات الفرعية؛ حرصًا على رسالة المسجد السامية في نشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وبناء الوعي.

واختُتمت الجولة بالتأكيد على أن مديرية أوقاف الإسكندرية ستواصل جهودها الميدانية المكثفة؛ ضمانًا لسير العمل الدعوي والإداري بالصورة المشرفة.