شاب ينهي حياته داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة في الإسماعيلية

أقدم شاب يُدعى محمد أمين بسيوني، 27 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، على الانتحار داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بجمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثاني، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية إخطارًا بقياده اللواء أحمد عليان، مدير مباحث المديرية، بالواقعة وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الضواحي إلى مكان الواقعة،

وجرى فرض كردون أمني ومعاينة الموقع، كما يجري استجواب المسؤولين عن المصحة لكشف ملابسات الحادث.

وتشير التحريات الأولية إلى أن المتوفي أقدم على الانتحار لعدم رغبته في استكمال مراحل العلاج من المواد المخدرة داخل المصحة.

كما حضرت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصحة غير المرخصة، تمهيدًا لغلقها وتشميعها، فيما أخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات للوقوف علي اسباب الحادث .