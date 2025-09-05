بعد نجاحها.. الطفلة تمارا حجاج تنضم لـ سفاح التجمع

تعاقدت الطفلة تمارا حجاج، على فيلم سفاح التجمع بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي يتناول أحداث حقيقية، ذلك بعد نجاح دور “بهية” في مسلسل “220 يوم” بطولة كريم فهمي وصبا مبارك.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد نشر مقطع فيديو من كواليس لقاءه الأول مع الطفلة تمارا حجاج على أنغام أنا وهي لـ عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على انستجرام"؛ معلقًا: “تعرفوا على تمارا، صديقتي الصغيرة الجميلة ذات الموهبة الكبيرة تمارا حجاج، بحبك يا حبيبتي”.

وشهد الفيديو حديث تمارا عن علاقاتها بـ الفيشاوي؛ قائلة: “أحمد الفيشاوي جابلي Gummy Bear، وبجد أنا بحبه أوي عشان هو طيبة جدا وهديله بوسة كبيرة”.

https://www.instagram.com/reel/DN-0LQICMWf/?igsh=MTFmdzhqc2FuN2kyMg==

تفاصيل فيلم سفاح التجمع

يذكر أن فيلم سفاح التجمع مشروع سينمائي جديد ينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والغموض، وتدور أحداثه في أجواء مستوحاة من جرائم واقعية أثارت الجدل مؤخرًا، على أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأبطال الفيلم خلال الفترة المقبلة.

الفيلم من بطولة النجم أحمد الفيشاوي، انتصار، سينتيا خليفة،آية سليم، دنيا سامي، ومن تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.





