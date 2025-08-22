الفيشاوي يطرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد سفاح التجمع

كشف النجم احمد الفيشاوي عن البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد سفاح التجمع تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة، إذ ظهر الفيشاوي على البوستر، وهو مغمض العينين بقطعة سوداء مكتوب عليها عنوان الفيلم "سفاح التجمع"

“سفاح التجمع” مشروع سينمائي جديد ينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والغموض، وتدور أحداثه في أجواء مستوحاة من جرائم واقعية أثارت الجدل مؤخرًا، على أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأبطال الفيلم خلال الفترة المقبلة.

فيلم “سفاح التجمع”، من بطولة النجم أحمد الفيشاوي، انتصار، سينتيا خليفة، آية سليم، دنيا سامي ومن تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.