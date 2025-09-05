قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف ينعى مقيم شعائر ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته
الأعلى منذ 7 أشهر.. توسع إنتاج شركات القطاع الخاص في دبي خلال أغسطس الماضي
شعبة الدواء: لدينا نقص في 200 نوع.. وياسمين عز: الشركات تضغط لرفع الأسعار
رابط سريع .. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025 خلال 72 ساعة
بعد 7 أشهر زواج.. تطعن زوجها للخلاف على مصروف البيت بالمحلة| القصة الكاملة
قيادي بمستقبل وطن: رفض مصر لتصريحات نتنياهو يؤكد أنها ستظل حصنا لفلسطين
برلماني: مصر متمسكة بثوابتها ومعبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
جلسة نقاش لوزير الخارجية مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص
أحمد موسي يطلق هاشتاج عاش الجيش المصري عاش
أحمد موسى يطالب المصريين بالتفاعل مع هاشتاج #عاش_الجيش_المصري_عاش
من 1350 لـ 2000 جنيه بدل مخاطر مهن لأصحاب المهن الطبية .. تعرف عليهم
للتيسير على العاملين بالصناعة.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

من 1350 لـ 2000 جنيه بدل مخاطر مهن لأصحاب المهن الطبية .. تعرف عليهم

الأطباء
الأطباء
محمد الشعراوي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 173 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات مهمة على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر عام 2014،  تضمن رفع قيمة بدلات السهر والمبيت والمخاطر المهنية للعاملين بالقطاع الصحي.

ونص القانون السابق ذكره على صرف مقابل مالي للجهود غير العادية المرتبطة بنوبتجيات السهر والمبيت، يشمل بعض الفئات الطبية.

نصت المادة (14/ فقرة أولى) على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15/ فقرة ثانية):


ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.


ويمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

- 2000 جنيه للأطباء البشريين.
- 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
- 1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
- 1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
- 1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية بدلات السهر بدلات السهر والمبيت

