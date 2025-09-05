من 1350 لـ 2000 جنيه بدل مخاطر مهن لأصحاب المهن الطبية .. تعرف عليهم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 173 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات مهمة على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر عام 2014، تضمن رفع قيمة بدلات السهر والمبيت والمخاطر المهنية للعاملين بالقطاع الصحي.

ونص القانون السابق ذكره على صرف مقابل مالي للجهود غير العادية المرتبطة بنوبتجيات السهر والمبيت، يشمل بعض الفئات الطبية.

نصت المادة (14/ فقرة أولى) على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

مادة (15/ فقرة ثانية):



ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.



ويمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

- 2000 جنيه للأطباء البشريين.

- 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

- 1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.

- 1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

- 1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.