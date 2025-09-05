مشاجرة عنيفة بالإسكندرية بسبب اللعب أمام محل تجاري.. والداخلية تضبط المتهمين

شهدت منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، إثر خلاف نشب بسبب قيام ثلاثة أشخاص (يحملون جنسية إحدى الدول) باللعب أمام أحد المحال التجارية، ما دفع "سايس" ومالك المحل إلى معاتبتهم.

وتطور الخلاف إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالضرب والرشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة السايس باشتباه نزيف في المخ، ومالك المحل بكدمة في الوجه، بالإضافة إلى إصابة اثنين من الطرف الآخر بجروح في الرأس.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة، وضبط الأدوات المستخدمة (عصا خشبية وسلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.