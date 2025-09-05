قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

sad and beautiful world يحصد جائزة أيام فينيسيا السينمائية

فيلم sad and beautiful world
فيلم sad and beautiful world

حصل فيلم sad and beautiful world - عالم حزين وجميل، على جائزة الجمهور في قسم أيام المؤلفين (أيام فينيسيا)، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025. 

فيلم فيلم sad and beautiful world - عالم حزين وجميل، للمخرج اللبناني سيريل أريس، هو إنتاج مشترك بين، دول: (لبنان، الولايات المتحدة، ألمانيا، السعودية وقطر)، وهو قصة حب ملحمية بين (نينو، وياسمينا)، ويحمل الفيلم اللون الرومانسي مع البعد الإنساني والسياسي. 

تقام الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من (27 أغسطس - 6 سبتمبر) حيث يشهد عرضه العالمي الأول يوم الجمعة 29 أغسطس.

فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 

استقبل أمس، جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الفيلم السوداني “ملكة القطن” للمخرجة سوزانا ميرغني بالتصفيق والإعجاب الشديدين بعد عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من المهرجان، فيما أرسلت بطلة الفيلم مقطع فيديو تشكر فيه الجمهور.

في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية "الست". 

ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. 

تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها، لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

فيلم ملكة القطن

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر. وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.

الفيلم من إنتاج كارولين دوب وديدار دومهري، بمشاركة آن ماري جاسر، أسامة بواردي، جيسيكا خوري، محمد حفظي، علاء كركوتي، ماهر دياب، جوتا فيت، جوليا آي بيترز، ستيفاني بلاتنر، سوزانا ميرغني، جوردون سبراج، مايكل أرنون، ولورين ديتريش، بالإضافة إلى المنتجون التنفيذيون ألكسندر فونك ورشا أبو الريش.

