قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قمر الدم يظهر في سماء الدول العربية خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

خسوف القمر
خسوف القمر
أحمد أيمن

تشهد سماء الدول العربية ظاهرة فلكية مميزة، يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر 2025، سيتمكن الكثيرون خلالها من مشاهدة الخسوف الكلي للقمر، المعروف أيضًا باسم "قمر الدم". 

وتتجلى هذه الظاهرة الرائعة؛ عندما يكون كل من الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم تمامًا؛ مما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس عن القمر.

كيف يحدث الخسوف الكلي؟

عندما يتواجد القمر في طور الخسوف؛ يتغير لونه ليصبح أحمر، وذلك بسبب انكسار الضوء، وعندما ينزلق القمر إلى ظل الأرض؛ يبدأ بفقدان بريقه الأبيض تدريجيًا، حيث تصل إليه أشعة الشمس المعكوسة والمشتتة فقط. 

وبحسب عالم الفيزياء الفلكية، رايان ميليجان، فإن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء، تكون أقصر وأسرع في التشتيت عبر الغلاف الجوي لكوكب الأرض، بينما الأطوال الموجية الحمراء هي الأطول، مما يؤدي إلى ظهور القمر بهذا اللون الأحمر المميز.

وتجدر الإشارة إلى أن خسوف القمر له أهمية علمية، إذ يساعد في تأكيد بدايات الأشهر الهجرية، فعادة ما يحدث الخسوف عندما يكون القمر في طور البدر، وعلى خط واحد مع الأرض والشمس عند إحدى العقد المدارية، ما يجعله يدخل في ظل الأرض ويبدو مظلماً.


موعد الخسوف الكلي وموقعه

ستبدأ ظاهرة الخسوف الكلي عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت بعض الدول العربية، حيث سيكتمل دخول القمر في ظل الأرض ليبدأ الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً، وسيصل هذا الخسوف ذروته في الساعة 9:12 مساءً. 

وفي دول أخرى، سيبدأ الخسوف الساعة 7:28 مساءً ويبلغ ذروته الساعة 10:11 مساءً، بينما سينتهي في الساعة 00:55 صباحًا في اليوم التالي.

ومن المثير للاهتمام أن جميع مراحل الخسوف ستستمر لنحو 5 ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة تقريباً في حالة خسوف كلي.

 

ظواهر فلكية متتابعة

ولا يتطلب رصد هذه الظاهرة “نظارات خاصة”، كما هو الحال مع كسوف الشمس، بل كل ما تحتاجه هو “سماء صافية” و"طقس مُواتٍ". 

ومن المتوقع أن تتاح فرص رؤية الخسوف بشكل أفضل في دول مثل الصين والهند والشرق الأوسط، بالإضافة إلى سكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا.

ويعد هذا الحدث الفلكي هو الثاني من نوعه هذا العام، حيث سبق وتم رصد خسوف جزئي في مارس 2025، كما يشكل هذا الخسوف مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع في 12 أغسطس 2026.

خسوف القمر خسوف القمر الكلي موعد الخسوف الكلي تفاصيل الخسوف الكلي الخسوف الكلي للقمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حسام حسن

حسام حسن يرفض خروج لاعبي المنتخب قبل تحية الجماهير في استاد القاهرة

ترشيحاتنا

ترامب

محكمة أمريكية تؤيد قرارا يمنع إدارة ترامب من خفض المساعدات الخارجية

جانب من المداهمة على مصنع

أول تعليق من كوريا الجنوبية على إعتقال مواطنيها في أمريكا

سفارة الاحتلال - أرشيفي

بلجيكا ..إعتقال مشتبه به خارج سفارة الاحتلال بحوزته زجاجة مولوتوف

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد